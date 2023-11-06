Константин Шостак стал лучшим вратарем девятой недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига по традиции в понедельник назвала лучших игроков прошедших семи дней. Лучшим вратарем недели, впервые в карьере, был признан страж ворот череповецкой «Северстали» Константин Шостак, одержавший три победы в трех выездных матчах недели, 2:1 над минским «Динамо», 4:1 в матче против тольяттинской «Лады». И 3:1, накануне в матче против китайского «Куньлунь Ред Стар»/ По воротам Шостака было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,89%. Коэффициент надежности составил 1,01.

В понедельник череповчане проведут ещё один матч. Соперником команды Андрея Козырева, как и накануне будет китайский «Куньлунь».

