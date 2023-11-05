Футболист Иван Сергеев на этой неделе принес две победы петербургскому «Зениту»

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Футболист Иван Сергеев на этой неделе принес две победы петербургскому «Зениту».

футбол

Во вторник, 31 октября, в заключительном туре группового этапа Кубка России в "Пути РПЛ", против самарских «Крыльев Советов», гол воспитанника череповецкого футбола стал единственным легитимным в матче. "Сине-бело-голубые" одержали победу 1:0. И с первого места вышли в плей-офф турнира, где сыграют с московским «Динамо». Первые матчи 28-30 ноября, а ответные игры 12-14 марта.

После этого матча Сергеев сказал что посвящает гол своему первому тренеру Владимиру Голубинскому, который напомним недавно умер.

А в субботу, в 14 туре Чемпионата России, «Зенит» в гостях одержал победу над калининградской «Балтикой» 2:0. И вновь победный мяч, на 63-й минуте матча забил Сергеев. Этот гол стал для Ивана 10 в текущем сезоне и 29-м в 68 матчах за «Зенит». Интересно что череповчанин на этой неделе забил четыре гола, но два мяча были отменены по причине офсайда. Один в Кубке и один накануне в Чемпионате.

В следующем туре, 11 ноября, «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Эта встреча будет двух лидеров текущего сезона.

Теги:
Футбол
Фото: https://fc-zenit.ru/
 

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