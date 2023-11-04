Среднемесячная зарплата в России составляет 70 300 рублей

За восемь месяцев 2023 года среднемесячная зарплата в России увеличилась на 7,5% и составила 70 300 рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

"Среднемесячная заработная плата - пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные - но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля", - отметила вице-премьер.

Также, по ее словам, уровень безработицы в России достиг минимального уровня, по сравнению с другими годами, и составляет 3%.

Кроме того, в этом году было направлено 5 миллиардов рублей на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда нанимаемых работников с ограниченными возможностями. А по итогам 2023 года ожидаемое трудоустройство оценивается в 53 тысячи человек.