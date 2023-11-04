В Соколе женщина отдала мошенникам 254 тыс. рублей, чтобы спасти дочь

К сотрудникам полиции обратилась 57-летняя сокольчанка, которая передала мошенникам 254 тысячи рублей, сообщает УМВД России по Вологодской области. По словам женщины, ей позвонила девушка, назвавшаяся ее дочерью, и передала трубку мужчине. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что «дочь» потерпевшей стала виновницей ДТП, и ей грозит уголовная ответственность. Чтобы урегулировать ситуацию, мужчина предложил передать курьеру сумму в 254 тысячи рублей, на что сокольчанка согласилась, а позже написала заявление в полицию.

25-летнего подозреваемого, уроженца города Раменское Московской области, удалось задержать. Он рассказал, что работу курьером нашел в Интернете. От него требовалось забирать деньги по адресам, после чего переводить на счета, оставляя себе процент. Мужчина признал свою вину и рассказал об аналогичных преступлениях, совершенных ранее. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В данный момент устанавливается его причастность в совершении аналогичных преступлений в Вологодской области и другие регионах.