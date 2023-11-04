В Устье строят лодочную станцию

[ Общество ]

В селе Устье на берегу Кубены строят лодочную станцию и благоустраивают спуск, об этом сообщил глава Усть-Кубинского округа Иван Быков на своей странице ВКонтакте.

Длина такого причала составит 52 метра. Планируется обустроить не менее 15 мест для стоянки речного транспорта. Территория будет находиться под охраной, а стоянка лодок будет платной.

Строительство уже началось: для лодочной станции устанавливают сваи, а для спуска уже выложены плиты. Также на данный момент подсыпают площадку для стоянки автомобилей и оборудуют удобный подъезд.

Работами над строительством лодочной станции занимается организация ООО «Ясно». Обустройство лодочного спуска проводится в рамках программы «Народный бюджет».

Теги:
благоустройство лодки Устье народный бюджет
 

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