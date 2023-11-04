25 медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по плаванию

[ Спорт ]

25 медалей, 12 из которых высшего достоинства, завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по плаванию, которое прошло в Ленинградской области с 30 октября по 2 ноября.

Анастасия Маркова стала мультимедалисткой этих соревнований. Девушка одержала победы на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилей, 50, 100 и 200 м. баттерфляем. 400 комплексным плаванием и в эстафете 4x50 метров вместе с Дарьей Сураевой, Ксенией Сущиной и Анной Роганковой.

Всего вологодские спортсмены установили 12 рекордов: 6 личных и 6 в эстафете.

плавание
 

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плавание
Фото: https://vk.com/club157408733
 

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