25 медалей завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по плаванию

25 медалей, 12 из которых высшего достоинства, завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по плаванию, которое прошло в Ленинградской области с 30 октября по 2 ноября.

Анастасия Маркова стала мультимедалисткой этих соревнований. Девушка одержала победы на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилей, 50, 100 и 200 м. баттерфляем. 400 комплексным плаванием и в эстафете 4x50 метров вместе с Дарьей Сураевой, Ксенией Сущиной и Анной Роганковой.

Всего вологодские спортсмены установили 12 рекордов: 6 личных и 6 в эстафете.



