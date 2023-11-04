В Великоустюгском округе медики на вездеходе добирались до пациентов из-за бездорожья

[ Общество ]

В Великоустюгском округе медики на вездеходе добирались до пациентов, которые отравились угарным газом в своем доме. Дороги до их дома отсутствовали.

"3 ноября к спасателям "АСС Вологодской области" в г. Великий Устюг поступила информация о том, что в д. Лужевица в доме семейная пара отравилась угарным газом. Работники скорой медицинской помощи не могут проехать из-за бездорожья. Спасатели используя вездеход высокой проходимости "Трекол" незамедлительно выехали на место происшествия. В семи км от деревни спасатели взяли на борт медиков и форсируя на вездеходе речку прибыли к пострадавшим для оказания помощи", - рассказали в АСС Вологодской области.

Семья была спасена.

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Фото: АСС Вологодской области
 

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