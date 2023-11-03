«Дивный сад» появится в вологодском Музее кружева

4 ноября, в честь дня рождения Музея кружева, будет представлена новая работа кружевной фабрики «Северные узоры» - скатерть «Дивный сад».

Кружево размером более 2,3 метров было изготовлено в 2023 году и впервые предстанет перед публикой. Рисунок разработан известным художником по кружеву Татьяной Смирновой. На работу ушло 4,5 месяца и 3390 часов. Над скатертью трудились кружевницы Н. В. Розживина, Т. Н. Корюкина, А. В. Шамгина, Н. В. Новоселова, Л. Н. Минина.

«Скатерть демонстрирует многообразие декоративных приемов. В орнаменте переплетаются ветви и фантастические цветы, украшенные бородавчатыми насновками. Середина скатерти заполнена плетешковой решеткой, на фоне которой выделяются небольшие сетчатые цветы, расположенные по кругу. Для придания легкости и воздушности решетка украшена отвивными петельками. Выразительность рисунку придает скань, которая создает рельефность, подчеркивает графику растительных форм», – рассказала начальник производства фабрики «Северные узоры» Алевтина Гамина.

Увидеть шедевр своими глазами можно в главном зале Музея кружева до 26 ноября.

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