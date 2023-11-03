Дед Мороз получает необычные просьбы от детей и взрослых

У главного волшебника страны дети попросили суперсилу и шляпу, исполняющую неограниченное количество желаний. Об этом рассказали в официальном сообществе ВКонтакте, посвященному Деду Морозу.

В 2023 году Дед Мороз получил уже 233 796 писем, некоторые их них отправлены из других стран: Великобритании, Ирландии и Черногории. К слову, за весь 2022 год на почту Деда Мороза поступило 209 822 письма.

Самыми необычными желаниями оказались суперсила, шляпа для исполнения неограниченного количества желаний и киндер-сюрприз размером 2 метра. А самой частой просьбой от взрослых и детей – мирное небо над головой.

Чаще всего дети просят у Деда Мороза мягкие игрушки, наборы лего, роботов, а также современные гаджеты, указывая при этом ссылки на товар в интернет-магазинах. Что касается взрослых, то им нужны квартиры, машины и любовь.