В Череповце открыли многофункциональный парк «Серпантин»

[ Общество ]

В Череповце в Зашекснинском районе открыли центральный парк «Серпантин» после реконструкции. Он стал частью масштабного проекта компании «Северсталь» и благотворительного фонда «Доброта Севера».

На территории пространства находится многофункциональный спортивный комплекс, включающий памп-трек (велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек, контруклонов и не содержащая ровных участков) – первый в Вологодской области, скейт-парк, обновленную баскетбольную площадку и столы для игры в настольный теннис.

Кроме того, сквозь всю территорию парка проходят пешеходные дорожки с холмами от 1 до 4 метров. Для детей благоустроены пять площадок: для игр с водой и песком, а также три территории с игровым оборудованием по возрастам – от одного до трех лет, от трех до восьми лет и старше восьми лет.

Внимание уделили и озеленению парковой зоны. Всего там высадили более 400 деревьев, свыше пяти тысяч кустарников и около десяти тысяч многолетников, а также установили систему автоматического полива.

Теги:
благоустройство Северсталь парк скейт-парк
 

Последние новости

Дед Мороз получает необычные просьбы от детей и взрослых
В Череповце открыли многофункциональный парк «Серпантин»
В музее Череповца выставили икону 1738 года, написанную крестьянином
Депутат ЗСО Вологодской области стал "супер дедом"
В Вологодской областной больнице из-за ошибки эксперта не могли подключить МРТ
Череповчанин через окно второго этажа сбежал от приставов, которые пришли требовать алименты
Скончалась Полина Морозова, которой помогала бороться с раком вся Вологодская область
Сотрудник Учебно-опытного молочного завода Вологодской ГМХА уличен во взяточничестве
В Устюжне неизвестные воруют цветы от мемориальной доски погибшего участника СВО
В Тотемском округе перевернулась лодка с двумя рыбаками, один пропал