В музее Череповца выставили икону 1738 года, написанную крестьянином

В Череповце в Историко-краеведческом музее открылась выставка «Но подлинника страсть неповторима…», сообщает портал cherinfo. Одним из экспонатов стала икона 1738 года с ликами преподобных Кирилла Белозерского и Кирилла Новоезерского, написанная крестьянином.

«Икона удивила: мы узнали, что она была написана крестьянским иконописцем в деревне Пустошки Пошехонского уезда. Обычно авторство иконы не указывается, однако этот мастер не удержался и подписался», – отметила рассказывает заведующая Историко-краеведческим музеем Юлия Крутцова.

Кроме того, в экспозиции будут представлены золотный и шелковые платки XIX века, блюдо для сбора пожертвований, ведро для пищи и сабля лейб-гвардии Литовского полка. Предметы были отреставрированы в этом году в вологодском филиале реставрационного центра имени Грабаря.