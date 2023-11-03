В музее Череповца выставили икону 1738 года, написанную крестьянином

[ Культура ]

В Череповце в Историко-краеведческом музее открылась выставка «Но подлинника страсть неповторима…», сообщает портал cherinfo. Одним из экспонатов стала икона 1738 года с ликами преподобных Кирилла Белозерского и Кирилла Новоезерского, написанная крестьянином.

«Икона удивила: мы узнали, что она была написана крестьянским иконописцем в деревне Пустошки Пошехонского уезда. Обычно авторство иконы не указывается, однако этот мастер не удержался и подписался», – отметила рассказывает заведующая Историко-краеведческим музеем Юлия Крутцова.

Кроме того, в экспозиции будут представлены золотный и шелковые платки XIX века, блюдо для сбора пожертвований, ведро для пищи и сабля лейб-гвардии Литовского полка. Предметы были отреставрированы в этом году в вологодском филиале реставрационного центра имени Грабаря.

«Коллеги работали по заказу. Обычно они берут на реставрацию год, но мы в марте отправили экспонаты, а уже в конце октября получили обратно. Особенно сложной оказалась работа с тканями: шелковые платки даже трогать страшно. Чтобы вывести пятна, появляющиеся со временем, нужно все делать скрупулезно и точно, потому что есть большой риск повредить ткань. Платки собирали петелька к петельке», — рассказала главный хранитель Череповецкого музейного объединения Елена Иквилс.

 

Теги:
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