В Вологодской областной больнице из-за ошибки эксперта не могли подключить МРТ

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» обязана ввести в эксплуатацию аппарат МРТ после решения суда. Этого в больнице не могли сделать из-за ошибки эксперта. В итоге пришлось разбираться в суде.

К учреждению здравоохранения обратилось ООО «Регион-Сервис» с требованием о признании контракта на поставку медицинского изделия исполненным. Речь идет о системе магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом - Томограф магнитно-резонансный Ingenia, который был поставлен на службу в областную клиническую больницу в апреле 2023 года. Однако ввести технику в эксплуатацию не смогли, так как при приемке оборудования был представлен паспорт медицинского изделия, в котором указана характеристика: масса магнита с заправленной криогенной системой, с кожухами, градиентными катушками – 4500 кг. При приемке принимал участие Союз «Торгово-промышленная палата Вологодской области», который выступил экспертом. В заключении эксперта указано на несоответствие массы магнита в сборе: требуемое значение – 3060 кг, фактическое – 4500 кг", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Поставщик оборудования в суде пояснил, что масса только лишь магнита (с криогенном) составляет 3060 кг, а 4500 кг - это вес всей системы магнитно-резонансной томографии: с электроникой, защитными кожухами и прочим. Суд исследовал доказательства и пришел к выводу о соответствии исковых требований и обязал БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» ввести томограф в эксплуатацию.

ото из материалов дела



