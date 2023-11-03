Череповчанин через окно второго этажа сбежал от приставов, которые пришли требовать алименты

Мать и сын из Череповца привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов. Они прятались от приставов под чужим именем, а когда их нашли, то сын сбежал от них через окно.

Как рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов Людмила С. и ее старший сын Андрей С. (имена изменены) по судебным решениям обязаны выплачивать алименты на своих несовершеннолетних детей: она – в пользу органов опеки и попечительства, он – в пользу бывшей супруги. Ни тот, ни другой исполнять свои родительские обязанности не собирались, на двоих накопили задолженность более 100 тыс. рублей.

Чтобы не платить алименты мать и сын не работали официально, скрывались от приставов и в итоге были объявлены в розыск.

"В результате проведенных разыскных мероприятий местонахождение череповчан было установлено – они проживали в одном из общежитий г. Череповца под чужой фамилией. Судебные приставы выехали по адресу, где обнаружили Людмилу. Женщина пояснила, что сын, услышав стук в деверь, выпрыгнул в окно со второго этажа. Сотрудники службы незамедлительно отправились на поиски беглеца, который был обнаружен в соседнем дворе", - рассказали в УФССП.

Оба гражданина доставлены в отделение судебных приставов для составления протокола об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Прибыв в отделение, Андрей пожаловался приставам на боли в ноге после неудачного падения, поэтому для него была вызвана неотложная помощь. Врачи диагностировали у мужчины перелом ноги и увезли для госпитализации.

По результатам судебного заседания его матери назначено наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток, в отношении пострадавшего при побеге гражданина дело будет рассмотрено после выписки из стационара.