Сотрудник Учебно-опытного молочного завода Вологодской ГМХА уличен во взяточничестве

Перед судом за совершение коррупционного преступления предстанет начальник отдела снабжения АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина». Сообщают в прокуратуре Вологодской области.

"Прокуратура города Вологды утвердила обвинительное заключение в отношении начальника отдела снабжения АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина». Он обвиняется по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, при этом указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере)", - говорится в официальном сообщении.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года обвиняемый получил взятку в сумме 76 тысяч рублей от руководителя двух коммерческих организаций за организацию и обеспечение заключения договоров поставки товаров для нужд академии.

Уголовное дело, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

