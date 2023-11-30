Сотрудник Учебно-опытного молочного завода Вологодской ГМХА уличен во взяточничестве

[ Общество ]

Перед судом за совершение коррупционного преступления предстанет начальник отдела снабжения АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина». Сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

"Прокуратура города Вологды утвердила обвинительное заключение в отношении начальника отдела снабжения АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина». Он обвиняется по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, при этом указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере)", - говорится в официальном сообщении. 

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года обвиняемый получил взятку в сумме 76 тысяч рублей от руководителя двух коммерческих организаций за организацию и обеспечение заключения договоров поставки товаров для нужд академии.

Уголовное дело, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
 

Теги:
взяточничество ВГМХА Вологодская молочно-хозяйственная академия взятки
 

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