В Устюжне неизвестные воруют цветы от мемориальной доски погибшего участника СВО

В Устюжне с мемориала погибшему участнику СВО воруют цветы из вазона. Мемориальная доска установлена около Устюженской гимназии.

Недавно, 27 октября около двух часов ночи камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как две молодые девушки сначала подходят к вазе около мемориальной доски, которую 5 мая установили на стене школы, где учился участник спецоперации Андрей Бабуев, а затем достают цветы. Вместе с цветами девушки убежали.

По словам родителей погибшего военнослужащего, цветы из вазы пропадают постоянно.

Андрей Бабуев вырос в Устюжне, но в последние годы жил в Екатеринбурге. Погиб 22 апреля в ходе СВО.