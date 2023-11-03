В Вологде начали бетонировать опоры Некрасовского моста

В Вологде приступили к бетонированию опор Некрасовского моста. Мост является одним из элементов Малого транспортного кольца, он строится в Вологде на средства федерального и областного бюджетов при городском софинансировании. На данный момент идет устройство опор, которых будет шесть.

На двух опорах мостового сооружения полностью выполнены работы по устройству свайного основания, еще на двух этот процесс продолжается. На данный момент в грунт погружено 172 железобетонные сваи из необходимых 346. Рабочие также завершили обустройство временного моста. Он необходим для проезда техники, с него будут вестись работы по устройству опоры, которая располагается непосредственно в русле реки.

«Сегодня стартовало бетонирование первого ростверка (опоры № 4). Мы выполнили свайное основание, на которое будет опираться ростверк –это геометрическая конструкция, из которой будет идти тело опоры. Впоследствии, после сооружения опор, на них будут монтироваться металлоконструкции самого моста», – рассказал технический директор по искусственным сооружениям ООО «Дорожная строительная компания» Дмитрий Лобач.

К работам по устройству мостового сооружения в створе улицы Некрасова приступили в августе текущего года. Строительство ведет «Дорожная Строительная Компания» из Твери. Стоимость объекта составляет чуть более 5,9 млрд рублей.На объекте работают порядка 200 человек и 27 единиц техники. В проекте предусмотрено устройство пролетного строения моста методом надвижки. В этом случае пролеты изготавливаются и собираются сначала на берегу, а затем перемещаются на свое место с помощью специализированных строительных машин и оборудования. Такой способ обеспечивает выполнение работ с минимальными сложностями.

«Это один из самых крупных инфраструктурных объектов в нашем городе за последние несколько десятков лет. Путепровод станет одним из элементов Малого транспортного кольца, проект которого поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Первый элемент кольца – улица Поэта Александра Романова – запущен в октябре текущего года. Мы видим, что на сегодняшний день конструкции моста выполнены на 10 %. Работы идут в графике с небольшим опережением. Напомню, что полностью завершить строительство моста мы должны в 2026 году», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство моста проходит в три этапа. В рамках первого планируется возвести левый мостовой переход в две полосы, дорогу с соединением с Белозерской развязкой, два искусственных сооружения в виде арочного моста и эстакаду через Кайсаров ручей. Второй этап – это строительство правой части моста в две полосы, а также участка дороги до улицы Бурмагиных. Третьим этапом станет реконструкция подъезда к мосту – улица Некрасова на участке от улицы Чернышевского до набережной VI Армии, которая будет четырехполосной.

По проекту длина Некрасовского моста составит 243 метра, общая протяженность сооружения вместе со съездами – 3,1 км, основной ход – порядка 1,5 км. Переправа будет четырехполосной, с пешеходными тротуарами и электроосвещением. По контракту все работы необходимо завершить в 2026 году.