В Вытегре вторые сутки пытаются устранить прорыв на теплосетях

[ Общество ]

В Вытегре прорвало теплотрассу. Второй день ремонтники пытаются устранить проблему.

"В 15.27 на пульт ЕДДС Вытегорского района поступила информация от мастера теплового участка ВОЭК о прорыве сети теплоснабжения в заречной части города Вытегра. Под аварию подпадают 8 многоквартирных жилых домов общим количеством жителей 572 человека", - написал 2 ноября глава Вытегорского округа Александр Зимин. 

На 21 час 2 ноября место повреждения теплотрассы в заречной части города было локализовано (пересечение улиц Школьная и Пионерская), но все еще идут аварийно-восстановительные работы.

прорыв

Теги:
теплотрасса тепло аварии ЖКХ
Фото: Александр Зимин
 

Последние новости

Череповчанин через окно второго этажа сбежал от приставов, которые пришли требовать алименты
Скончалась Полина Морозова, которой помогала бороться с раком вся Вологодская область
Сотрудник Учебно-опытного молочного завода Вологодской ГМХА уличен во взяточничестве
В Устюжне неизвестные воруют цветы от мемориальной доски погибшего участника СВО
В Тотемском округе перевернулась лодка с двумя рыбаками, один пропал
В Вологде начали бетонировать опоры Некрасовского моста
ВРИО губернатора Вологодской области сказал, что красивые доклады - это не его путь
В Вытегре вторые сутки пытаются устранить прорыв на теплосетях
Вологодская область - лидер по гендерному равенству в России
Вологодская баскетболистка объявила о завершении спортивной карьеры