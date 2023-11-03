В Вытегре вторые сутки пытаются устранить прорыв на теплосетях

В Вытегре прорвало теплотрассу. Второй день ремонтники пытаются устранить проблему.

"В 15.27 на пульт ЕДДС Вытегорского района поступила информация от мастера теплового участка ВОЭК о прорыве сети теплоснабжения в заречной части города Вытегра. Под аварию подпадают 8 многоквартирных жилых домов общим количеством жителей 572 человека", - написал 2 ноября глава Вытегорского округа Александр Зимин.

На 21 час 2 ноября место повреждения теплотрассы в заречной части города было локализовано (пересечение улиц Школьная и Пионерская), но все еще идут аварийно-восстановительные работы.