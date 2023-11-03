Вологодская область - лидер по гендерному равенству в России

[ Общество ]

Государственный университет управления представил Региональный индекс гендерного неравенства. Вологодская область вошла в пятерку регионов-лидеров, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах.

После Вологодской области топ-5 - Курганская область, Республика Коми, а также Владимирская и Омская области.

Столица, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чечня и Астраханская область показали минимальные значения гендерного равенства.При подготовке индекса учитывались показатели в сфере здравоохранения, экономической и политической деятельности, а также оценка социального благосостояния.

Кстати, есть в России регион, где женщины по данным исследования получают больше экономических возможностей, чем мужчины. Это Тува. Здесь, во-первых, вообще женщин больше, во-вторых, у них больше пенсии, в-третьих женщины-пенсионерки здесь чаще работают, чем мужчины.

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