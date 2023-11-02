Украина внесла работающую в Вологодской области компанию в список спонсоров войны

Украина внесла работающую в РФ Nestle в список международных спонсоров войны. Сообщает издание Лента.

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) обвинили швейцарскую компанию в «международном спонсорстве войны». Завод компании находится на территории Вологодской области.

НАПК не устраивает, что корпорация продолжает продавать собственную продукцию на российском рынке и уплачивать налоги в местный федеральный бюджет после 24 февраля 2022 года. В списке «международных спонсоров войны» числятся и другие крупные компании, включая Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

В 2014 году в В Вологде открылась фабрика по производству детских каш Nestle. А в 2019 году также в Вологде открылась первая в стране фабрика завершающего цикла по производству сухих детских смесей. Ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии.

В феврале этого года в Швейцарской транснациональной пищевой корпорации заявили, что фирма не станет полностью прекращать работу на территории России. Об этом сообщил финансовый директор фирмы Франсуа-Ксавье Рожер. Хотя в марте 2022 года компания приостановила ввоз продукции в РФ, за исключением "социально значимых" категорий продуктов и реэкспорта в страны СНГ.