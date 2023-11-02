В Грязовце 6000 человек остались без света

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Грязовце было отключение электроэнергии.

"Утром без света было 6000 человек, сейчас 1200. Решаем", - написал Георгий Филимонов в своем ТГ.

Глава Грязовецкого округа Сергей Фекличев сообщил, что утром электричество пропало в 8 населенных пунктах, в 3 социально-значимых объектах и на 3 предприятиях.

"Бригады АО «Вологдаоблэнерго» ЭСУ «Грязовец» и ПАО «Россети Северо-Запада» незамедлительно преступили к устранению последствий аварии. По состоянию на 8:30 уже были подключены 2 социально-значимых объекта и жители привокзальной части города. С 10 часов утра подключены все жители 7 населённых пунктов и 3 предприятия. На данный момент без света и тепла остаются жители завокзальной части города и один социально-значимый объект. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Ориентировочное время включения 17.00", - пояснил Сергей Фекличев.

На Грязовце коммунальные приключения исполняющего обязанности губернатора не закончились. Георгий Филимонов уже успел проконтролировать коммунальщиков в Вологде. Здесь ночью меняли участок теплотрассы на Яшина-Ветошкина.