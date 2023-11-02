Житель Вологды подставил к горлу матери вилку, требуя деньги на выпивку

[ Происшествия ]

В Вологде будут судить 50-летнего мужчину, который угрожал своей престарелой матери, трубя денег на выпивку. 

Первым заместителем прокурора города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вологжанина, который напал на свою собственную мать. 

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, находясь в квартире своей 82-летней матери, просил у нее деньги на бутылку. После того, как женщина отказала дать сыну деньги, тот взял в руку вилку и подставив ее к горлу матери, стал угрожать ей. А затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком. Далее мужчина скрылся с места совершения преступления, похищенные вещи сдал в ломбард, тем самым причинив своей матери имущественный и моральный вред.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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