Житель Вологды подставил к горлу матери вилку, требуя деньги на выпивку

В Вологде будут судить 50-летнего мужчину, который угрожал своей престарелой матери, трубя денег на выпивку.

Первым заместителем прокурора города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вологжанина, который напал на свою собственную мать.

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, находясь в квартире своей 82-летней матери, просил у нее деньги на бутылку. После того, как женщина отказала дать сыну деньги, тот взял в руку вилку и подставив ее к горлу матери, стал угрожать ей. А затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком. Далее мужчина скрылся с места совершения преступления, похищенные вещи сдал в ломбард, тем самым причинив своей матери имущественный и моральный вред.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).