Музей археологии в Череповце реализует проект для детей и подростков с ОВЗ

[ Культура ]

1 ноября в Череповце прошла восьмая региональная конференция «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». В рамках мероприятия была организована ярмарка, на которой НКО и благотворительные фонды обменивались опытом в вопросах помощи детям и подросткам с ОВЗ. В ней участвовал Музей археологии со своим инклюзивным проектом «Археология возможностей».

В декабре 2022 года коллектив музея выиграл в конкурсе «Без исключения» и получил грант благотворительного фонда «Свет» в размере 780 тысяч рублей. На эти средства были закуплены тактильные макеты, таблицы Брайля, материалы для занятий. Кроме того, два сотрудника музея прошли обучение по взаимодействию с людьми с особенностями здоровья.

Также в рамках проекта была подготовлена специальная образовательная программа из 9 тематических занятий, реализация которой началась весной этого года. За это время уроки посетили десятки детей из детских садов, специальных школ и других образовательных учреждений. Помимо этого, занятия проводятся и с сотрудниками организаций, которые работают с детьми с особенностями здоровья.

Проект «Археология возможностей» направлен на формирование благоприятной атмосферы для социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также способствует их приобщению к культурной жизни города.

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