Правительство предлагает регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию

Правительство Российской Федерации решило заставить регионы перевести население на новые тарифы за электроэнергию с учетом объемов потребления. Сообщает Коммерсантъ.

Планируется, что ставка тарифа будет расти для тех, у кого выше объемы потребления электроэнергии. Сейчас, по мнению властей, тарифы экономически не обоснованы и часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности, то есть, по сути, бизнес субсидирует население.

Если регион пойдет на внедрение новой практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС. Если регион не захочет принимать данную меру, то он может субсидировать тарифы для населения за счет бюджета.

Инициатива может коснуться почти каждого региона, так как большинство при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

Переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.