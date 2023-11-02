В Вологде откроется выставка череповецкого художника

6 ноября в 16:00 откроется выставка живописи и графики «Артефакт» Евгения Мартышева. Она расположится в зале №12 Вологодской областной научной библиотеки и продлится до 28 декабря.

Евгений Мартышев – член Союза художников России и заслуженный художник РФ. На выставке будет представлено около 50 работ череповчанина. Художник работает в техниках печатной (линогравюра, офорт, сухая игла) и оригинальной графики (рисунок, акварель, гуашь). Также он использует приемы коллажа, пишет портреты и пейзажи, известен, как мастер экслибриса – книжного знака, удостоверяющего владельца издания. Работы художника хранятся в коллекциях музеев Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в частных собраниях и за рубежом.

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