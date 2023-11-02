В Никольском округе появился парк со светодиодным фонтаном

В деревне Кожаево Никольского округа благоустроили новую парковую зону, в центре которой теперь находится современный фонтан с подводной светодиодной подсветкой, а вокруг него – места для отдыха.

Проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели было выделено 2,1 миллиона рублей из федерального, областного бюджета, окружного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

«Из всех проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы, реализуемых на территории Вологодской области в 2023 году, данный проект отличился самым весомым вкладом граждан в его реализацию – 21% от стоимости проекта, С помощью жителей были выполнены работы, без которых невозможна реализация любого проекта по благоустройству территории», – отметил начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

На 2024 год запланирована реализация еще четырех проектов: в поселках Лесково и Песочное, в деревне Березник Вологодского округа и в поселке имени Желябова Устюженского округа стоимостью 10,9 млн рублей.