Использование чужой фотографии стоило Вологодской турфирме 50 тысяч рублей.

"Профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга Забурдаев С.О. создал фотографическое произведение «Дом компании Зингер» и разместил его в своем блоге в сети Интернет. В дальнейшем автор передал исключительные права на это фото в доверительное управление Федеральному агентству по защите прав фотографов «Пейзаж» по договору, согласно которому последний осуществляет лицензирование, поиск нарушений и защиту прав автора. В ходе мониторинга сети Интернет агентству стало известно о размещении туристической компанией «Пилигрим» (Вологда) на своем сайте указанной фотографии, обрезанной в части, в которой автор изначально указал сведения о себе. Агентство обратилось в суд за взысканием 50 000 рублей компенсации за нарушение своих исключительных прав на фотоизображение", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.