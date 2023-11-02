Использование чужой фотографии стоило Вологодской турфирме 50 тысяч рублей

[ Общество ]

Использование чужой фотографии стоило Вологодской турфирме 50 тысяч рублей.

"Профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга Забурдаев С.О. создал фотографическое произведение «Дом компании Зингер» и разместил его в своем блоге в сети Интернет. В дальнейшем автор передал исключительные права на это фото в доверительное управление Федеральному агентству по защите прав фотографов «Пейзаж» по договору, согласно которому последний осуществляет лицензирование, поиск нарушений и защиту прав автора. В ходе мониторинга сети Интернет агентству стало известно о размещении туристической компанией «Пилигрим» (Вологда) на своем сайте указанной фотографии, обрезанной в части, в которой автор изначально указал сведения о себе. Агентство обратилось в суд за взысканием 50 000 рублей компенсации за нарушение своих исключительных прав на фотоизображение", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Суд удовлетворил требования заявителя в полном объёме, так как использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет гражданско-правовую ответственность.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

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