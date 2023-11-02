Главный тренер волейбольной «Северянки» покинул свой пост

Роман Самбургский больше 18 лет отработал в череповецком клубе, в его личной коллекции практически все медали команды. В 2020 году он был назначен на пост главного тренера «Северянки». Под его руководством команда стала чемпионом Высшей лиги "А" в 2021 и в 2022 годах, а в минувшем сезоне завоевала серебряные медали.

«Завершился большой этап моей жизни и работы. Я пришёл в команду в 2005 году и первые полгода совмещал свою прежнюю работу в университете с новой тогда в волейболе профессией статистика. В 2008 году мы под руководством Владимира Пилипенко добились первых медалей Высшей лиги "А" - это было серебро. Спустя три года выиграли уже и золото, и путевку в суперлигу. Затем на пост главного тренера пришел Александр Перепелкин (ныне тренер "Уралочки"), и уже с ним мы выиграли последовательно бронзу, золото и серебро лиги "А". В тот же период в команде работал Павел Забуслаев (возглавляет краснодарское "Динамо"), что прямо говорит о том, что наш клуб стал кузницей не только игровых, но и тренерских кадров. Затем команду возглавил Захар Пилипенко, и с ним мы выиграли два золота и серебро. С декабря 2019 года команду доверили уже мне. За это время мы тоже смогли выиграть два золота и серебро, установили два клубных рекорда: 30 побед подряд и досрочный выигрыш чемпионата страны уже в январе. В этом большая заслуга не только игроков, но и работников нашего тренерского штаба. Было много хорошего и интересного на этом длинном пути завоевания одиннадцати медалей чемпионата страны в Высшей лиге "А" за четырнадцать игровых сезонов. Было много и очень сложного, но рук команда никогда не опускала. "Северянка" - это знак качества, доминанта Высшей лиги "А", очень сильная школа для игроков. Приятно ощущать себя частью её истории. Но пришло время перемен. Желаю тренерскому штабу, игрокам и руководству клуба продолжать держать марку нашей легендарной команды. Болельщиков благодарю за поддержку, которую они оказывали все эти годы. Уверен, что было нескучно», - прокомментировал свою отставку Роман Владимирович

Клуб поблагодарил своего уже экс-главного тренера за работу и пожелал удачи на новом месте. Кто теперь возглавит «Северянку» пока не сообщается.

