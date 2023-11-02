Вологжане вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях Московской области по конькобежному спорту

[ Спорт ]

Вологжане вошли в пятерку сильнейших на Соревнованиях Московской области по конькобежному спорту среди юношей и девушек, которые прошли в Конькобежном центре "Коломна" с 30 октября по 1 ноября. Соревнования были посвящены Дню народного единства, .

В стартах принимали участие более 250 спортсменов из Республик Татарстан, Коми, Карелии, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Мурманской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга.

Вологжанка Карина Соловьева заняла 3 место на дистанции 1500 метров среди девушек 14-15 лет, с результатом 2:18.59 и 4-е на пятисотметровке.

Кирилл Пантелеев показал результат 38,99 на дистанции 500 метров среди юношей 16-17 лет и занял 5 место.
 

Теги:
конькобежный спорт
Фото: https://vk.com/public43372209
 

Последние новости

В Вологодской области сняли карантин по гриппу птиц
Исполняющего обязанности губернатора Вологодской области представят 3 ноября
Вологжане вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях Московской области по конькобежному спорту
20 млн рублей ушло на сохранение вепсской культуры на Вологодчине
«Ночь искусств» в Вологодской областной библиотеке посвятят Сергею Рахманинову
Вологда станет площадкой для проведения фестиваля «Дерево в архитектуре»
В Вологде появилось 6 контейнеров для сбора крышек
Вологжан приглашают на выставку «Вологодская архитектурная школа»
Ударил ножом и выбросил в подъезд: житель Красавино осужден за убийство бывшей
Депутат ЗСО Вологодской области считает, что новый губернатор должен обратить внимание на демографию