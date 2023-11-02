Вологжане вошли в пятерку сильнейших на Соревнованиях Московской области по конькобежному спорту среди юношей и девушек, которые прошли в Конькобежном центре "Коломна" с 30 октября по 1 ноября. Соревнования были посвящены Дню народного единства, .

В стартах принимали участие более 250 спортсменов из Республик Татарстан, Коми, Карелии, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Мурманской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и Санкт-Петербурга.

Вологжанка Карина Соловьева заняла 3 место на дистанции 1500 метров среди девушек 14-15 лет, с результатом 2:18.59 и 4-е на пятисотметровке.

Кирилл Пантелеев показал результат 38,99 на дистанции 500 метров среди юношей 16-17 лет и занял 5 место.

