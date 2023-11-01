Вологда станет площадкой для проведения фестиваля «Дерево в архитектуре»

[ Культура ]

С 31 октября по 2 ноября в Москве проходит XXXI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество», в котором участвует и Вологда. В рамках мероприятия было подписано соглашение о проведении в Вологде нового фестиваля «Дерево в архитектуре», которое планируется в июле 2024 года.

"Мы расскажем и покажем, как в Вологде восстанавливали объекты деревянного зодчества, какие интересные факты открывались на этапе работ, познакомим участников форума с инвесторами, которые вдохнули жизнь в дома. Поделимся наблюдениями о том, как менялось отношение к объектам деревянного зодчества у органов местного самоуправления, бизнеса и горожан", – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Выбор площадки для проведения фестиваля «Дерево в архитектуре» вполне закономерен. В Вологде находятся более 250 объектов культурного наследия, из которых 112 – объекты деревянного зодчества. На данный момент многие здания реставрируются, а впоследствии им дают новую жизнь, открывая арт-пространства, кафе, гостиницы и т.д.

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