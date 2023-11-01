В Вологде появилось 6 контейнеров для сбора крышек

АНО «ЭкоЛогика» установила 6 арт-объектов для сбора пластиковых крышек в разных районах Вологды. Контейнеры выполнены в форме красного сердца. Теперь в городе их восемь.

Сердца установили на площади Федулова у ДК ПЗ, в Ковыринском парке рядом со стадионом «Витязь», в Страсбургском сквере у «Элмы», во Фрязиновском парке, на ул. Псковской, д. 8а рядом с ФОКОТом и на Проспекте Победы около арт-объекта «Вологодское кружево».

Проект был реализован на средства гранта Росмолодежи, который выиграла специалист АНО «ЭкоЛогика» Дарья Капустина.