В Вологде появилось 6 контейнеров для сбора крышек

[ Общество ]

АНО «ЭкоЛогика» установила 6 арт-объектов для сбора пластиковых крышек в разных районах Вологды. Контейнеры выполнены в форме красного сердца. Теперь в городе их восемь.

Сердца установили на площади Федулова у ДК ПЗ, в Ковыринском парке рядом со стадионом «Витязь», в Страсбургском сквере у «Элмы», во Фрязиновском парке, на ул. Псковской, д. 8а рядом с ФОКОТом и на Проспекте Победы около арт-объекта «Вологодское кружево».  

Проект был реализован на средства гранта Росмолодежи, который выиграла специалист АНО «ЭкоЛогика» Дарья Капустина.

Теги:
Экология арт-объекты вторсырье грант
 

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