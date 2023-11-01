Ударил ножом и выбросил в подъезд: житель Красавино осужден за убийство бывшей

Житель Красавино осужден за убийство бывшей сожительницы. Он ударил женщину ножом и выбросил истекать кровью в подъезд.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 декабря 2022 года житель города Красавино Великоустюгского округа, распивая спиртное в своей квартире на улице Набережная, ударил ножом 42-летнюю бывшую сожительницу, находившуюся у него в гостях.

Травмированную женщину мужчина вывел из квартиры в подъезд. Позже, все-таки, пожалел и вызвал скорую помощь. Но женщина умерла в больнице от полученных травм. Мужчина был задержан, в последующем арестован.

Приговором суда подсудимому, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за хищения и умышленное причинение вреда здоровью, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пояснили в СУ СК РФ по Вологодской области.