Вологжан приглашают на выставку «Вологодская архитектурная школа»

[ Культура ]

3 ноября в Юго-Западной башне Вологодского кремля откроется выставка «Вологодская архитектурная школа», посвященная 35-летию начала архитектурного образования на Вологодчине.

Выставка организована "Кафедрой архитектуры и градостроительства" Вологодского государственного университета. На ней будут представлены работы студентов разных лет: архитектурные и реставрационные проекты, живопись и графика, а также макеты студенческих проектов и выполненные с огромным мастерством и точностью копии архитектурных памятников Вологды.

Помимо этого, вологжане узнают об истории "Кафедры архитектуры и градостроительства", ее преподавателях, студенческих выпусках разных лет.

Выставка продлится до 14 февраля 2024 года.

6+

Теги:
выставка вологодский кремль архитектура ВоГУ
 

Последние новости

«Ночь искусств» в Вологодской областной библиотеке посвятят Сергею Рахманинову
Вологда станет площадкой для проведения фестиваля «Дерево в архитектуре»
В Вологде появилось 6 контейнеров для сбора крышек
Вологжан приглашают на выставку «Вологодская архитектурная школа»
Ударил ножом и выбросил в подъезд: житель Красавино осужден за убийство бывшей
Депутат ЗСО Вологодской области считает, что новый губернатор должен обратить внимание на демографию
Сеть частных пансионатов для пожилых «Забота о близких»
Хэллоуин по-вологодски: как за одну ночь в области поменялся губернатор
Юная спортсменка из Кадуйского района лишилась зубов на тренировке
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа