Вологжан приглашают на выставку «Вологодская архитектурная школа»

3 ноября в Юго-Западной башне Вологодского кремля откроется выставка «Вологодская архитектурная школа», посвященная 35-летию начала архитектурного образования на Вологодчине.

Выставка организована "Кафедрой архитектуры и градостроительства" Вологодского государственного университета. На ней будут представлены работы студентов разных лет: архитектурные и реставрационные проекты, живопись и графика, а также макеты студенческих проектов и выполненные с огромным мастерством и точностью копии архитектурных памятников Вологды.

Помимо этого, вологжане узнают об истории "Кафедры архитектуры и градостроительства", ее преподавателях, студенческих выпусках разных лет.

Выставка продлится до 14 февраля 2024 года.

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