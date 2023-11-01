Вологжан приглашают на выставку «Вологодская архитектурная школа»

3 ноября в Юго-Западной башне Вологодского кремля откроется выставка «Вологодская архитектурная школа», посвященная 35-летию начала архитектурного образования на Вологодчине.
Выставка организована "Кафедрой архитектуры и градостроительства" Вологодского государственного университета. На ней будут представлены работы студентов разных лет: архитектурные и реставрационные проекты, живопись и графика, а также макеты студенческих проектов и выполненные с огромным мастерством и точностью копии архитектурных памятников Вологды.
Помимо этого, вологжане узнают об истории "Кафедры архитектуры и градостроительства", ее преподавателях, студенческих выпусках разных лет.
Выставка продлится до 14 февраля 2024 года.
6+