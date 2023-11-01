Юная спортсменка из Кадуйского района лишилась зубов на тренировке

[ Спорт ]

Юная жительница Кадуйского района потеряла несколько зубов во время тренировки в спортивной школе. Девочка в марте 2023 года запнулась за стоящую скамейку в спортзале и упала. В результате была госпитализирована в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2», где ей был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясении головного мозга, полный травматический вывих трех зубов, поверхностная травма слизистой губы.

Уголовное дело по факту травмирования девочки возбуждать не стали. Законный представитель потерпевшей обратилась в суд с иском к дошкольному учреждению о взыскании морального и материального вреда (проезд в г.Вологда, платное протезирование зубов, оплата лекарственных средств).

"Из представленных в суд сведений стоматологических клиник следовало, что для восстановления здоровья несовершеннолетней требовалась срочная установка зубных протезов, так как длительное отсутствие зубов могло привести к деформации челюсти. Страховая компания на запрос суда представила сведения о том, что отсутствует возможность протезирования зубов в рамках обязательного медицинского страхования. Кадуйский районный суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика материальный ущерб в размере 24444 рублей, моральный вред - 50000 рублей", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

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