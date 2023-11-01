В Вологде мужчина на работе сломал позвонок из-за некачественного инвентаря

[ Происшествия ]

В Вологде взыскана компенсация морального вреда в связи с причинением вреда здоровью на работе. 

В прокуратуру города Вологды обратился мужчина, который пострадал на работе, упав со стремянки. Он просил установить виновных. 

"Исходя из акта расследования несчастного случая на производстве следует, что виновным в несчастном случае, произошедшим с потерпевшим в апреле 2022 года являются работодатель, допустивший эксплуатацию неисправной лестницы-стремянки, а также допустивший к исполнению трудовых обязанностей – работника, не прошедшего в установленном порядке обучение по охране труда, первичного и повторного инструктажей по охране труда, не организовавшего проведение идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков, мероприятий по снижению и устранению профессиональных рисков, информирование работников о риске повреждения здоровья. В ходе выполнения работ мужчина получил травмы (закрытый, краевой, неосложнённый перелом пятого грудного позвонка без смещения отломков), который согласно заключению относятся к средней тяжести вреда здоровью", - заключили в Вологодской прокуратуре. 

Решением Вологодского городского суда в пользу пострадавшего было взыскано с работодателя 100 000 рублей. Прокуратура города Вологды обжаловала данное решение, и судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено в части размера компенсации морального вреда, который был увеличен до 200 000 рублей.
 

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