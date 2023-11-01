В Вологде начали работу по развитию велосипедного движения

О запуске четырех новых проектов было заявлено на заседание муниципального проектного комитета под председательством мэра города Сергея Воропанова. Один из них направлен на развитие велосипедного движения в городе. Работа начнется в этом году и продлится до августа 2027 года.

«Вологда как компактный город подходит для передвижения на велотранспорте. Тем более, что на развитие велоинфраструктуры есть запрос от вологжан. За счет реализации проекта произойдет разгрузка транспортного движения, уменьшение количества пробок на дорогах, а также снижение нагрузки на экологию. В частности, речь идет о снижении выбросов СО2 в атмосферу. Итогом реализации проекта станет связанная между собой велодорожная инфраструктура протяженностью не менее 10 км. При этом будем учитывать опыт наших белорусских коллег, не зря представитель города Гродно входит в состав проектного комитета в качестве эксперта», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках проекта «Построение экосистемы велосипедного движения в Вологде» предполагается комплексный подход к решению вопроса. Это создание внутриквартальных велосипедных связей в новых микрорайонах, а также при строительстве и реконструкции дорог; формирование пешеходных связей с организацией велосипедных маршрутов в парках и скверах Вологды; увеличение числа велопарковок на 30%. Все это будет занесено на интерактивную карту велоинфраструктуры города. Также частью проекта станут массовые мероприятия для участников велодвижения и информационно-просветительская работа, направленная на безопасное поведение велосипедистов.

Ещё один проект предполагает создание интерактивной карты или приложения по доступности туристических объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо оценить с этой точки зрения музеи, общественные пространства, гостиницы, кафе и рестораны, лечебно-оздоровительные и спортивные объекты. Затем будут разработаны возможные туристические маршруты для лиц с ОВЗ и нанесены на карту. Реализовать проект планируется к концу 2025 года.

Еще один проект под названием «Пруды Вологды — жемчужное ожерелье города» направлен на реновацию городских водоемов. Из них шесть объектов с исторической точки зрения имеют особую привлекательность для жителей: Архиерейские пруды в Кремлёвском саду, Сибирский пруд в парке Ветеранов, пруд Кузя-Мазя в Ковыринском парке, Осановский пруд, запруда на реке Путке и Евковский пруд. На первом этапе предстоит обследование прудов, проведение исторического анализа, оценка их экологического состояния, сбор полевого материала. После этого, в зависимости от результатов исследования, будет проведена реабилитация не менее трех прудов из списка, обустройство рядом общественных пространств.

«Это замечательный проект. Есть похожий опыт в Москве, где мы занимались шестью московскими прудами. Пруды — это водные объекты, которые находятся в собственности муниципалитетов, кому, как не городам, ими заниматься. Хочу посоветовать по результатам исследования разработать индивидуальную карту реабилитации для каждого пруда отдельно. За ними необходимо будет ухаживать постоянно, тогда будет эффект», — пояснила эксперт городского проекта, руководитель проекта «Чистые пруды России», исполнительный директор Российского экологического общества Юлия Филаткина.

Еще один проектный комитет будет заниматься историей меценатов Вологды. Самой яркой фигурой является Христофор Леденцов, который поддерживал видных российских ученых в начале XX века, но есть и другие имена. Сейчас собраны материалы о 15 исторических личностях Вологды, которые занимались благотворительностью в период с XVII века до наших дней. Вся информация будет структурирована, она станет основой для проведения просветительских мероприятий и для создания историко-просветительского пространства на базе выставочного комплекса «Вологда на рубеже XIX–XX вв.» («Дом купца Самарина»).

«На систему проектного управления Администрация Вологды перешла в 2020 году. Это позволяет подходить к вопросу комплексно, объединять усилия и ресурсы не только городских властей, но и общественников, бизнеса, обычных вологжан, заинтересованных в развитии города. Федеральные эксперты не раз оценивали подходы и результаты нашей проектной работы как интересные и качественные. И мы пришли к тому, что эти специалисты становятся участниками наших проектных команд. Это позволит учитывать опыт других территорий и сразу получать экспертную оценку», — рассказала директор АНО «Городской проектный центр “Вологда» Елена Земчихина.

Сейчас проектный офис под руководством мэра города Сергея Воропанова объединяет 39 проектных команд. С 2023 года координирует и развивает работу по проектам АНО «Городской проектный центр "Вологда».

