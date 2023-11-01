Череповецкая «Северсталь» одержала волевую победу над прямым конкурентом за выход в плей-офф КХЛ - минским «Динамо».

Пропустив первыми в стартовом периоде, череповчане смогли собраться и на второй двадцатиминутке дважды огорчили вратаря хозяев, матч проходил в Минске. Сначала череповчане отняли шайбу в средней зоне, и Данил Аймурзин нанес бросок от синей линии, с которым вратарь "зубров" справился, а уже с добиванием даже Алексей Колосов ничего не смог сделать. Михаил Ильин сделал счёт 1:1. Спустя три минуты череповчане получили возможность во второй раз в этом матче поиграть в большинстве и Аймурзин к голевой передаче добавил ещё и гол, выводя свою команду вперёд 2:1.

Третий период чем-то напоминал начало матча, "динамовцы" много атаковали, череповчане больше защищались. Вратарь «Северстали» Дмитрий Шостак в общей сложности отразил 34 броска по своим воротам, треть из них пришлась на заключительный отрезок игры, но счёт стартовых 40 минут матча больше не изменился и «Северсталь» одержала трудовую и такую важную победу.

«Исключительно важный матч для нашей команды. Безусловно, очень важная победа. Мы находимся близко к зоне плей-офф. "Динамо" - наш прямой конкурент. Мы заработали очень важные очки. Ключевой момент сегодня - игра спец. бригад и, безусловно, игра нашего вратаря», - отметил после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут с командой-сенсацией первой части сезона КХЛ - «Ладой». Клуб из Тольятти идёт сейчас на первом месте Восточной конференции. Этот матч пройдёт 2 ноября.