Куда бы нас ни раскидала жизнь, везде — родные лица

8 регионов нашей страны стали героями сериала «Родные люди». Премьера первых эпизодов состоялась на Wink 17 октября. Каждый вторник выходят две новые серии альманаха.

Производством сериала (16+) занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета.

Альманах объединяет 8 историй про отношения родных людей, которые случаются в Астрахани, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве и в Крыму. В сериале есть новеллы самых разных жанров: драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Герои историй — студенты, которые в 1990-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом все разъехались, их пути разошлись, и жизни сложились по-разному, но они продолжают общаться, помогают друг другу и делятся общими проблемами.

Сокурсники встречаются через 20 лет после окончания института на юбилее любимого преподавателя, но сколько всего случится перед этой встречей! Альманах рассказывает о том, как за два десятилетия изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как, уже повзрослевшие, они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас находятся в том же возрасте исканий.

31 октября 2023 года на ведущих цифровых площадках страны состоялся релиз композиции «Родные люди» в исполнении Паши Руденко, которую создала команда известного музыкального продюсера Юрия Бардаша. Эта песня стала главной в саундтреке сериала и поддерживает идею создателей о том, что не только люди, а также города и регионы стали героями альманаха. Композиция «Родные люди» уже доступна на главных цифровых площадках страны («Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и других).

- Помню, как Юра позвонил мне и сказал что-то типа: “Паша, я написал чудесную песню, которая оживет в твоем исполнении, приезжай. Дело важное”. Уже через пару дней мы с Юрой и его командой встретились в студии. Я влюбился в песню сразу, с первых строк. Есть в ней что-то очень теплое, важное, вечное. Добавлю лишь, что для меня честь стать частью такого классного большого проекта, — поделился Паша Руденко.

Паша Руденко — исполнитель и автор песен, продюсер. Номинант премии «Золотой граммофон» и участник второго сезона шоу «Песни» на ТНТ. Ранее выступал как солист поп-дуэта «Элемент».

Юра Бардаш — продюсер, хореограф, певец, основатель продюсерского центра Kruzheva Music. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», «Луна», «Коррупция» и других. В прошлом участник группы «Грибы».

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