В Вологодской области рассказали, какие школы будут отремонтированы в ближайшие три года

О реализации в регионе программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» рассказала на оперативном совещании Правительства области начальник Департамента образования Елена Рябова.

В рамках программы в 2022 году была отремонтирована Первомайская школа Кичменгско-Городецкого округа. В этом году после капитальной модернизации открылась Тарногская средняя школа. Завершается ремонт Чагодской средней школы.

Всего в 2022-2023 годах объем выделенных на модернизацию средств составил 448 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета – 159 миллионов рублей.

В текущем году Министерство просвещения РФ одобрило заявку Вологодской области на ремонт еще 25 школ в 13 муниципалитетах в ближайшие три года. Из федерального бюджета для этого выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

В 2024 году планируется капитальный ремонт школ №8, №33, №13, №15 города Вологды, Кирилловской средней школы и средней школы №1 города Сокола.

В 2025 году будет проведен ремонт семи объектов в шести муниципалитетах: средней школы №1 города Грязовца, средней школы №3 города Сокола, Кадниковской средней школы Сокольского округа, Вашкинской средней школы, Нифантовской средней школы Шекснинского района, средней школы №1 города Великого Устюга и Кадуйской средней школы №1.

В 2026 году планируется отремонтировать школы №20, №27 и центр образования № 32 города Череповца, Рабангскую основную школу и школу для обучающихся с ОВЗ Сокольского округа, а также Вожегодскую среднюю школу, школу №1 Шекснинского муниципального района, Морозовскую среднюю школу и основную школу №11 Великоустюгского округа, среднюю школу №2 Белозерского округа, Брилинскую школу Устюженского округа и Игмасскую основную школу Нюксенского округа.

В список не попала школа №23 в Вологде. Ее родители просят отремонтировать уже несколько лет.

Оба корпуса школы включили в программу капремонтов. Ранее NewsVO сообщал, что ремонт школы собирались провести в 2024 году. Однако, сроки ремонта подвинули.

Осенью администрация города сообщила, что начало ремонта школы №23 запланировано на 2025 год. Разработана проектно-сметная документация на одно здание и разрабатывается на второе. Но в данной программе школы не оказалось.