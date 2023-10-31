Череповчанка победила в шоу «Битва Шефов»

[ Культура ]

30 октября на канале «Пятница» вышла 11 серия 3 сезона кулинарного шоу «Битва шефов» (16+), в котором участвовала череповчанка Светлана Носкова. Она победила с блюдом из трески в кокосовой стружке.

Светлана не профессиональный повар, а любитель. По профессии она юрист и работает в юридическом бюро. В команду Рената Агзамова она попала, представив блюдо грузинской кухни, рецепт которого нашла в книге 1959 года.

Пройдя ряд испытаний, Светлана попала в финал вместе с другими тремя участниками и приготовила треску в кокосовой стружке, с которым и победила в конкурсе.

Ранее NewsVo писал о другой жительнице Череповца, которая также поучаствовала в «Битве шефов».

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