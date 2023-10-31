В Вологде появилась первая городская галерея современного искусства

Галерея современного искусства «Красный мост» на Набережной VI Армии, д. 143 стала первым муниципальным музеем. Пространство было открыто 20 лет назад Нинель Коминой. В апреле этого года «Красный мост» был передан в дар Вологде основательницей .

«Благодаря Нинель Коминой в казну Вологды передано более 1 000 предметов живописи, графики, арт-объектов авторства ведущих художников Вологды и других регионов. В новом статусе галерея "Красный мост" продолжит ту просветительскую работу, которую начала ее основатель. Это будет выставочное пространство, где представлены разные направления современного искусства. Я надеюсь, что "Красный мост" станет вторым домом для творческих людей», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Галерея объединит не только художников изобразительного искусства, но и поэтов, прозаиков, композиторов, деятелей театров и литературоведов. Здесь будут проходить мастер-классы, лекции, творческие встречи.

Первой выставкой станет «Мост. Вологодское современное искусство». Открытие состоится 31 октября в 17:00. На ней будут представлены более 100 экспонатов 55 художников, работающих в разных направлениях. Выставка продлится до 6 декабря.

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