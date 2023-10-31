Ревнивый сокольчанин сломал руку своей сожительнице

В Соколе перед судом предстал ревнивый мужчина, который сломал руку своей сожительнице.

Вечером 5 июля 2023 года нетрезвый 50-летний мужчина, находясь в частном доме в деревне Молоденово Сокольского округа, поссорился со своей второй половинкой, загнул ее руку за спину, затем нанес три удара кулаком в область правого плеча потерпевшей, чем причинил ей тяжкий вред здоровью (закрытый перелом диафиза правой плечевой кости со смещением отломков, осложнившийся посттравматической нейропатией правого лучевого нерва).

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подсудимый отрицал наличие прямого умысла. Суду пояснил, что ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшей произошла ссора, причину которой он не помнит. В ходе ссоры женщина набросилась на него сзади, когда он сидел на кровати. Он взял ее за руки и стал стаскивать с себя. Возможно, в этот момент по неосторожности сломал ей руку. Потерпевшая суду рассказала, что в тот вечер к ним зашел сосед, который в шутку предложил ей жить вместе. Она поддержала его шутливый настрой, что стало причиной ссоры между ней и подсудимым. Сожитель стал вести себя агрессивно, загнул ей руку и нанес несколько ударов. Рука повисла", - пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Сокольский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей.

