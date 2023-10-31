Череповчане почтили память жертв политических репрессий у памятного знака в Макаринской роще

В Череповце почтили память жертв политических репрессий на церемонии в Макаринской роще у памятного знака жертвам политических репрессий. В мероприятии участвовали родственники репрессированных, общественники, школьники, ветераны, священники и члены городской ассоциации жертв политических репрессий. Сообщает ЧерИнфо.

На церемонии зачитали имена репрессированных череповчан. Погибших почтили минутой молчания, к памятному знаку возложили цветы.

«Мы чтим память тех, кто оказался в водовороте произвола первой половины XX столетия. В то страшное время абсолютно любой мог попасть под удар политического террора. На человека вешали клеймо антисоветского элемента и без суда и следствия выносили страшные приговоры. Итог — миллионы загубленных судеб», — сказал зампредседателя Гордумы Сергей Макаров.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября. В Череповце под репрессии попали около трех тысяч человек. В общей сложности электронные базы данных УМВД и УФСБ по Вологодской области о лицах, преследовавшихся по политическим мотивам содержат биографические сведения о более чем 36 тысячах человек.