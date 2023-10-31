В Вологде дополнительно ремонтируют дворы

В Вологде завершился ремонт 37 дворов, которые изначально были включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2023 год. Работу подрядчика оценил мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе рабочего выезда, а также проверил, как идут ремонты на трех дворовых территориях, включённых в программу дополнительно. Речь идет о дворах по адресам Долгий пер., 34, ул. Самойло, 18 и ул. Комсомольская, 5А.

«Подводим итоги по ремонту дворовых территорий в этом году. Это работа в рамках нацпроекта, и изначально из бюджетов трёх уровней было выделено порядка 180 млн рублей. Затем по решению Губернатора Олега Кувшинникова было добавлено ещё 98 млн рублей, что позволило значительно расширить программу. На эти средства мы отремонтировали 37 дворов, а благодаря экономии на торгах в список добавили еще 3 территории. Сейчас видим, что интенсивно идет ремонт по адресу Комсомольская, 5а. Подготовительные работы выполнили на 70%, погода позволяет асфальтировать, так как синоптики обещают плюсовую температуру. Подрядчик планирует завершить работы в этом строительном сезоне. С жителями договорились, что весной оценим, как «перезимовало» благоустройство, и высадим новые деревья», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

До ремонта во дворе дома № 5А по улице Комсомольской были ямы, в которых после дождей стояла вода. Сейчас жители получат современный и безопасный двор с расширенной парковкой.

«Этому дому в будущем году будет 55 лет, и вот такой подарок к юбилею нам сделал город. Очень радостно», – говорит жительница дома № 5А по улице Комсомольской Любовь Ручьева.

«Мы все очень рады, что у нас появится благоустроенный двор, с парковками. И людям удобно будет, и машины есть куда ставить», – добавил житель дома № 5А Эдуард Семенов.

«На сегодняшний день по адресу Комсомольская, 5А произведена установка бортового камня, выполняется устройство основания из щебня. При положительных температурах и погоде без осадков планируем провести асфальтирование. То же самое и на Долгом переулке. На ул. Самойло уже уложен асфальт, осталось провести благоустройство», – отметил главный инженер компании «Магистраль», выступающей подрядчиком, Алексей Широпаев.

На ремонт трех дополнительных дворов направлено 11,7 млн рублей. Работы подрядчик планирует завершить в этом году. Если погода не позволит этого сделать, финальное асфальтирование будет перенесено на следующий сезон.

Также в ходе выезда осмотрели уже отремонтированные дворы на ул. Козлёнская, 40, и ул. Галкинская, 32. Вместе с жителями обсудили итоги ремонта и договорились весной вновь вернуться к замечаниям, которые есть у вологжан, чтобы их устранить. Гарантия на ремонт дворов составляет 5 лет.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время было благоустроено более 300 дворов и ряд общественных пространств. В 2023 году в рамках программы завершается также благоустройство первой очереди Парка Ветеранов.

