К проекту "Карта жителя Вологды"присоединилось 112 партнеров

МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» подписал соглашения с новыми партнерами проекта «Карта жителя Вологды». К программе лояльности, по которой держатели Карты могут получать скидки и кэшбек, присоединились еще шесть участников. Всего в этом списке находятся 112 партнеров программы, оказывающих услуги в самых разных направлениях.

Новым партнером проекта стал Вологодский филиал Страхового акционерного общества «ВСК».

«Мы занимаемся всеми видами страхования. При предъявлении Карты мы предоставляем скидку 10-15 % на различные свои услуги. «Карта жителя Вологды» – очень важный проект как для бизнеса, так и для вологжан», – рассказал директор Вологодского филиала Страхового акционерного общества «ВСК» Николай Рыжков.

Еще одним новичком проекта стала ООО «Консалтинговая группа «АБЦ».

«С гражданами сейчас активно работаем по юридическим услугам. На них держателям карты предоставляется скидка в размере 5 %. Считаю, что любой проект, который дает какие-то преимущества, финансовые в первую очередь, важен для вологжан. Видно, что «Карта жителя Вологды» растет, развивается, к ней подключаются новые партнеры», – сказала директор ООО «Консалтинговая группа «АБЦ» Ольга Лапочкина.

Также пополнился спектр образовательных программ для детей и взрослых, которые можно пройти со скидкой. Очередной партнер предоставит пользователям карты льготу в 15%.

«Я представляю центр дополнительного образования – бизнес-школу для детей и подростков. Проводим занятия по таким направлениям как финансовая грамотность, профориентация, бизнес-мышление, актёрское мастерство и публичные выступления. Для взрослых тоже есть курсы. Благодаря проекту получится увеличить количество людей, которые смогут получить качественное образование за доступную стоимость. Так как я преподаю финансовую грамотность, всегда стараюсь сделать так, чтобы любые сбережения шли на благо, и учу этому детей», – отметила индивидуальный предприниматель Евгения Елескина.

Проект «Карта жителя Вологды» стартовал в апреле этого года. Это цифровой проект, который реализуется администрацией Вологды совместно с национальной платежной системой «Мир».

«Карта жителя Вологды» – это банковская карта на базе платежной системы «Мир» с банковскими сервисами, транспортной картой, программой скидок и кэшбеков от городских предприятий и организаций, а также мотивационной платформой для жителей с возможностью получать бонусы за участие в городских проектах.

На портале проекта можно подключить к системе уже существующую карту на базе платежной системы «Мир». Также можно получить брендированную карту в одном из банков-партнеров: ВТБ, «Совкомбанк», «Севергазбанк», «Вологжанин».

«На официальном портале программы зарегистрированы уже 5775 держателей карты. Мы продолжаем вести переговоры с потенциальными партнерами проекта «Карта жителя Вологды». Радует, что проект пользуется популярностью как у вологжан, так и у представителей бизнеса», – прокомментировала директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Создание «Карты жителя Вологды» является этапом реализации городского проекта «Цифровая трансформация», который входит в «Стратегию-2030», принятую в городе.

