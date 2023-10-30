В Вологде неизвестные сломали крыльцо у исторического "Дома с виноградом"

[ Общество ]

В Вологде вандалы разломали крыльцо у деревянного "Дома с виноградом". 

В 2018 году этот дом приводили в порядок волонтеры Том Сойер Фест.  На то, чтобы привести дом в порядок, ушло около 236 тысяч рублей. Ровно три месяца над домом работало 100 волонтеров.

Дом Красильникова на Благовещенской, 22 или "Дом с виноградом" построен примерно в 1912 году. Это дом вологодского типа, с угловым балкончиком и двумя дверьми под ним. До революции в нем располагались кабинеты врачей, частное училище, и по некоторым сведениям, даже военный лазарет.

Это классический традиционный дом в два этажа с балконом, рассчитанный на 4 квартиры. Сейчас в доме находятся жилые помещения.

 

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