В Вологде неизвестные сломали крыльцо у исторического "Дома с виноградом"

В Вологде вандалы разломали крыльцо у деревянного "Дома с виноградом".

В 2018 году этот дом приводили в порядок волонтеры Том Сойер Фест. На то, чтобы привести дом в порядок, ушло около 236 тысяч рублей. Ровно три месяца над домом работало 100 волонтеров.

Дом Красильникова на Благовещенской, 22 или "Дом с виноградом" построен примерно в 1912 году. Это дом вологодского типа, с угловым балкончиком и двумя дверьми под ним. До революции в нем располагались кабинеты врачей, частное училище, и по некоторым сведениям, даже военный лазарет.

Это классический традиционный дом в два этажа с балконом, рассчитанный на 4 квартиры. Сейчас в доме находятся жилые помещения.