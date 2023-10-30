В Вологодской области ликвидатор последствий катастрофы в Чернобыле пять лет не получал пенсию

[ Общество ]

В Вологодской области после вмешательства прокуратуры участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС выплачена льготная пенсия за 5 лет. Местный житель сам обратился в прокуратуру Вашкинского района, чтобы получить причитающиеся ему деньги. 

Прокуроры установили, что мужчина принимал участие в 1986-1987 годах в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, в 2017 году обратился в региональный пенсионный фонд с заявлением о назначении единой денежной выплаты как ликвидатору последствий радиационной аварии. В то же время у мужчину наступило право на получение льготной пенсии, но об этом ему никто не сообщил. 

В итоге мужчина вынужден был осуществлять трудовую деятельность еще в течение 5 лет.

"С учетом выявленных нарушений прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием о назначении заявителю пенсии с 01 июля 2017 года, а также взыскании с пенсионного фонда в пользу заявителя недополученной пенсии в размере свыше 940 тыс. рублей. Решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены", - сообщает прокуратура Вологодской области. 

В настоящее время решение суда исполнено, мужчине выплачена недополученная пенсия в размере свыше 940 тыс. рублей.

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