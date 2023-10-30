Второй сезон популярного сериала #ШКЛТ стартует 2 ноября

Видеосервис Wink.ru представил тизер второго сезона юмористического сериала для школьников с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях

Шоураннеры проекта - Наталья Еприкян и Дмитрий Грачев, режиссер — Алексей Кокорин. Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink.ru.

#ШКЛТ2 (12+) — оригинальный проект, сочетающий жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

- В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи, — отметил исполнитель главной роли в сериале #ШКЛТ2 Егор Дружинин.

#ШКЛТ стал финалистом российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» 2023 года. Первый сезон юмористического шоу вошел в тройку в номинации «Лучший сериал для детей и семейного просмотра».

Первые два эпизода сериала #ШКЛТ2 станут доступны эксклюзивно на Wink.ru 2 ноября. Далее по четвергам будет выходить по две новые серии.

Трейлер.

Кадры со съемок.

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