В Шексне неизвестный мужчина пристал к первокласснице на улице

[ Происшествия ]

В ОМВД России по Шекснинскому району обратилась мама первоклассницы, к которой на улице подошел неизвестный мужчина и стал приставать. Сообщает газета "ЗВезда". 

Мама отпустила дочку-первоклассницу подождать папу у подъезда, который должен был отвезти ее на тренировку. Пока девочка сидела на скамейке, к ней подошел незнакомый мужчина и стал приставать. Хорошо, что мама наблюдала за дочерью из окна и все увидела. Мать стала кричать, мужчина испугался и скрылся. Девочка потом рассказала, что он хотел ее схватить, а когда она отбежала от него, стал звать: "Иди ко мне".

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он находился в невменяемом состоянии. Как выяснилось, ранее он был замечен в употреблении наркотических веществ.

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