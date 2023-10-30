В Шексне неизвестный мужчина пристал к первокласснице на улице

В ОМВД России по Шекснинскому району обратилась мама первоклассницы, к которой на улице подошел неизвестный мужчина и стал приставать. Сообщает газета "ЗВезда".

Мама отпустила дочку-первоклассницу подождать папу у подъезда, который должен был отвезти ее на тренировку. Пока девочка сидела на скамейке, к ней подошел незнакомый мужчина и стал приставать. Хорошо, что мама наблюдала за дочерью из окна и все увидела. Мать стала кричать, мужчина испугался и скрылся. Девочка потом рассказала, что он хотел ее схватить, а когда она отбежала от него, стал звать: "Иди ко мне".

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он находился в невменяемом состоянии. Как выяснилось, ранее он был замечен в употреблении наркотических веществ.