Череповецкая «Северсталь» прервала четырехматчевую серию неудач в КХЛ, одержав победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Встреча началась с минуты молчания в память о футбольном тренере Владимире Голубинском, который ушёл из жизни в субботу.

Череповчане открыли счёт на шестой минуте матча. Первое же большинство обернулось голом в ворота Владимира Галкина. Кирилл Пилипенко нанес мощный бросок прямо под ловушку вратаря, отмечаясь результативными действиями уже седьмой матч подряд. Гости в первом периоде действовали на контратаках и сравняли счёт через две с половиной минуты. Но почти сразу же "жёлто-чёрные" выиграли вбрасывание в чужой зоне и Адам Лишка вновь выводит «Северсталь» вперёд. Менее чем за пять минут до первого перерыва Никита Коростелёв, проводивший свой 200-й матч в КХЛ, в ближнем бою, переиграв вратаря, сделал преимущество хозяев в две шайбы.

Второй период прошёл с преимуществом «Северстали». Череповчане нанесли 21 бросок по воротам «Автомобилиста», а вот забили гости. Джесси Блэкер на экваторе основного времени матча вновь сокращает отставание своей команды до минимума. Счёт 3:2 продержался до последних секунд встречи, когда Александр Скоревнов в большинстве отправил шайбу в пустые ворота екатеринбуржцев, принеся победу «Северстали» со счётом 4:2.

Отметим игру Константина Шостака. Белорусский вратарь «Северстали» отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

«Хорошая командная игра. Получилась командная победа. Целостно сыграли, хорошо провели концовку. Вся команда играла на результат, помарок не было. Двигаемся дальше», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» набирает 22 очка, в 22-х встречах, и в плотную подходит к "Кубковой восьмёрке" на Западе, отставая на 2 очка от СКА, занимающем 8 место и на 3 от минского «Динамо». Именно с минчанами команде Андрея Козырева предстоит проводить следующий матч. Игра пройдёт в столице беларуси 31 октября.