Подкаст «Череповчане о семейных ценностях» победил во всероссийском конкурсе

[ Культура ]

28 октября в Москве были объявлены победители всероссийского конкурса «Семья и будущее России», среди которых оказался цикл подкастов «Череповчане о семейных ценностях», сообщает портал cherinfo. Проект стал лауреатом в номинации «Радио».

Программа была приурочена ко Дню семьи, любви и верности и выходила в эфирах станций «Ретро.ФМ» и «Европа Плюс». Автор подкастов — главный редактор радиослужбы информагентства «Череповец» Евгения Шастапалова.

«Проект ко Дню семьи, любви и верности получился таким теплым и душевным, что решили им поделиться в рамках конкурса „Семья и будущее России“. Очень достойные были работы у других участников. Проблематика была затронута разная. А наш проект всех „улыбнул“, отметили его позитив и теплоту. Думаю, победу принес именно позитив проекта, его легкость. Это сейчас часто в дефиците. Положительных эмоций нужно как можно больше», — рассказывает Евгения Шастапалова.

Конкурс «Семья и будущее России» проводится Фондом Андрея Первозванного с 2014 года при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки».

 

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